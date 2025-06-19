В Казахстане освободили от должности судью Верховного суда

«На рассмотрение Сената внесено представление Главы государства об освобождении Жармухамбетовой Сары Азымбековны от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку. Судья достигла пенсионного возраста, имеет опыт судейской работы 28 лет», — сказал Малахов.