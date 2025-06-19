В Казахстане освободили от должности судью Верховного суда

Соответствующее представление Главы государства на заседании палаты зачитал председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов.
«На рассмотрение Сената внесено представление Главы государства об освобождении Жармухамбетовой Сары Азымбековны от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку. Судья достигла пенсионного возраста, имеет опыт судейской работы 28 лет», — сказал Малахов.
Депутаты единогласно поддержали данное представление. В апреле от должности судьи Верховного суда был был освобожден Нургазы Абдиканов.