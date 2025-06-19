Экс-генпрокурор Молдавии обвинил Санду в подавлении оппозиции

Стояногло занимал пост генерального прокурора Молдавии с 2019 по 2021 год и был отстранен от должности администрацией Майи Санду. В настоящее время он входит в руководство оппозиционного политблока «Альтернатива». Осенью прошлого года на президентских выборах Санду уступила ему внутри страны. Стояногло получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок Санду удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.