Экс-генпрокурор Молдавии обвинил Санду в подавлении оппозиции

КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло обвинил президента Майю Санду и правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) в использовании борьбы с коррупцией для подавления политических оппонентов, соответствующее заявление он сделал в своем блоге.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
«Нынешние власти применяют практику “телевизионной юстиции” для дискредитации неугодных лиц. Механизм прост: показать картинку, запустить обвинение под лозунгом: “Мы боремся с коррупцией”. Телевизионная юстиция — прямое следствие преднамеренной политики, которую проводит нынешняя власть. Её главная цель — сознательная дискредитация оппонентов и отдельных лиц по политическим соображениям», — написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что подобные «разоблачения» сопровождаются утечками информации из уголовных дел, что нарушает тайну следствия. «Телевизионные обвинения запускаются тогда, когда в деле нет доказательств, а цель — оказать давление на общественное мнение», — подчеркнул политик.
Стояногло занимал пост генерального прокурора Молдавии с 2019 по 2021 год и был отстранен от должности администрацией Майи Санду. В настоящее время он входит в руководство оппозиционного политблока «Альтернатива». Осенью прошлого года на президентских выборах Санду уступила ему внутри страны. Стояногло получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок Санду удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.