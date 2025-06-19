Лихачев: атака Израиля по АЭС в Иране грозит новым Чернобылем

Лихачев рассказал, что на АЭС продолжают работать российские сотрудники «Росатома», но часть специалистов после начала ирано-израильского конфликта доставили на родину, уточняют «РИА Новости».
18 июня заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил, что бомбардировки АЭС «Бушер» могут привести к масштабным загрязнениям территорий, воды и воздуха радиоактивными веществами. Он сравнил последствия разрушения АЭС с результатом ядерного взрыва. Чудаков обратил внимание, ни одна из атомных станций в мире не может безопасно работать в боевых условиях.
17 июня МИД России опубликовал заявление, в котором говорится, что удары израильской армии по объектам атомной инфраструктуры неприемлемы и могут привести к ядерной войне.
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2025, говоря об ирано-израильском конфликте, рассказал, что Иран развивает мирный атом, и напомнил об участии России в строительстве АЭС «Бушер».