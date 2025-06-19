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Лихачев: атака Израиля по АЭС в Иране грозит новым Чернобылем

Удар израильскими ракетами по атомной электростанции (АЭС) «Бушер», на которой работают российские специалисты, может вызвать катастрофические последствия, сравнимые с результатами чернобыльской аварии. Об этом предупредил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На высокие риски радиоактивного загрязнения в случае разрушения объекта, на котором используется ядерная энергия, руководитель «Росатома» обратил внимание во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), пишут «Ведомости».

Лихачев рассказал, что на АЭС продолжают работать российские сотрудники «Росатома», но часть специалистов после начала ирано-израильского конфликта доставили на родину, уточняют «РИА Новости».

18 июня заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил, что бомбардировки АЭС «Бушер» могут привести к масштабным загрязнениям территорий, воды и воздуха радиоактивными веществами. Он сравнил последствия разрушения АЭС с результатом ядерного взрыва. Чудаков обратил внимание, ни одна из атомных станций в мире не может безопасно работать в боевых условиях.

Израиль продолжает атаковать ядерные объекты Ирана. 18 июня ЦАХАЛ ударил по предприятию, где изготавливают центрифуги для обогащения урана. Израиль также атаковал заводы по производству боеприпасов. Для ударов по военным и ядерным объектам Израиль использовал более 50 истребителей.

17 июня МИД России опубликовал заявление, в котором говорится, что удары израильской армии по объектам атомной инфраструктуры неприемлемы и могут привести к ядерной войне.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2025, говоря об ирано-израильском конфликте, рассказал, что Иран развивает мирный атом, и напомнил об участии России в строительстве АЭС «Бушер».

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