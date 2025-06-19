Горелкин назвал Telegram «беспокоящей государство сущностью»

Но летом 2025 года несколько российских СМИ вновь стали писать о возможном прекращении работы Telegram в стране. Этому предшествовало заявление председателя совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире «Соловьев Live» о том, что платформу в России нужно либо замедлить, либо заблокировать, чтобы все перешли в мессенджер Max от VK. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявлял, что ничего не знает о подобных планах.