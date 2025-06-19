Министр рассказал, как в Калининградской области решат проблему дефицита кадров в больницах и поликлиниках

Проблему нехватки кадров в системе здравоохраниения Калининградской области решат за счет выпускников учебных заведений и специалистов, которые должны приехать из других регионов страны. Об этом 19 июня в эфире ЦУР в «ВКонтакте» сказал министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев.