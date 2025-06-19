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Министр рассказал, как в Калининградской области решат проблему дефицита кадров в больницах и поликлиниках

Власти надеются на выпускников и специалистов из других регионов страны.

Источник: Freepik

Проблему нехватки кадров в системе здравоохраниения Калининградской области решат за счет выпускников учебных заведений и специалистов, которые должны приехать из других регионов страны. Об этом 19 июня в эфире ЦУР в «ВКонтакте» сказал министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев.

— На сегодняшний день проблема кадров существует. Примерно в отрасли в целом трудится порядка 10 тысяч специалистов: и врачи, и средний медицинский персонал. Но по определенным специальностям имеется дефицит, — подтвердил гость студии.

Министр отметил, что «только в этом году власти закроют практически на 70−80 процентов» дефицит по первичному звену за счет выпуска «целевиков» и кадров, которые привлекут из других регионов.