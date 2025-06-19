Сергей Левченко подал документы о выдвижении кандидатом в губернаторы Приангарья

Как сообщает пресс-служба избиркома региона, теперь кандидату нужно собрать в поддержку выдвижения 239 подписей депутатов представительных органов и глав муниципалитетов, из них не менее 40 должны быть от депутатов и глав муниципальных районов, городских и муниципальных округов (при этом подписи должны быть получены не менее чем в 32 городах, районах или муниципальных округах).