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Сергей Левченко подал документы о выдвижении кандидатом в губернаторы Приангарья

Кандидату выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.

Источник: Избирком Иркутской области

Сегодня, 19 июня, в избирательную комиссию Приангарья поддержанный КПРФ Сергей Левченкл представил документы о выдвижении в качестве кандидата на выборах главы региона. Голосование пройдет в течение трех дней — с 12 по 14 сентября. Рабочая группа приняла документы и выдала кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба избиркома региона, теперь кандидату нужно собрать в поддержку выдвижения 239 подписей депутатов представительных органов и глав муниципалитетов, из них не менее 40 должны быть от депутатов и глав муниципальных районов, городских и муниципальных округов (при этом подписи должны быть получены не менее чем в 32 городах, районах или муниципальных округах).

Напомним, официальный старт избирательной кампании был дан 14 июня после публикации постановления Заксобрания. Процедура выдвижения кандидатов началась 15 июня, и первым о своем участии заявил действующий губернатор Игорь Кобзев. Выдвижение главы региона единогласно было поддержано ИРО «Единой России» в ходе XXX партийной конференции, которая состоялась 17 июня.

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