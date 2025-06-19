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Песков назвал темы следующего раунда переговоров с Украиной

В ходе третьего раунда прямых переговоров российской и украинской делегациям предстоит обсудить продолжение гуманитарных обменов и проекты меморандумов о мирном урегулировании, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров Москвы и Киева после 22 июня.

О том, что следующая встреча российской и украинской сторон может состояться после 22 июня, ранее говорил президент России Владимир Путин. Он добавил, что Киеву следует сесть за стол переговоров как можно скорее, иначе условия мира для него могут ухудшиться.

Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров впервые за три года в Стамбуле 16 мая и 2 июня. По итогам обеих встреч стороны провели несколько раундов обменов военнопленными и телами погибших.

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