15 тыс. осужденных выйдут на свободу в Казахстане — теперь официально

Ранее мы писали о том, что в Казахстане планируют освободить от уголовной ответственности или сократить сроки наказания 15 тысяч человек в рамках амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции. Соответствующий законопроект разработали депутаты Мажилиса по поручению Президента.