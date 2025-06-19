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15 тыс. осужденных выйдут на свободу в Казахстане — теперь официально

Сенат принял закон об амнистии, приуроченный к 30-летию Конституции.

Сенат Парламента Республики Казахстан одобрил закон об амнистии в честь 30-летия Конституции страны, передаёт BAQ.KZ.

Инициированный депутатами документ направлен на гуманизацию уголовной политики и соответствует международной практике: аналогичные меры принимались во многих странах по случаю юбилейных дат и значимых событий.

Под амнистию подпадают строго определённые категории лиц:

  • осуждённые за уголовные проступки и преступления небольшой тяжести;
  • совершившие преступления средней тяжести без ущерба либо при полном его возмещении;
  • представители социально уязвимых слоёв населения.

В то же время, амнистия не распространяется на лиц, осуждённых за:

  • коррупционные преступления,
  • терроризм,
  • экстремизм,
  • преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,
  • другие особо тяжкие деяния.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане планируют освободить от уголовной ответственности или сократить сроки наказания 15 тысяч человек в рамках амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции. Соответствующий законопроект разработали депутаты Мажилиса по поручению Президента.

Во время обсуждения законопроекта об амнистии осужденных депутаты выразили обеспокоенность возможным ростом уровня преступности. Однако представители МВД и Генпрокураты заверили, что амнистия не приведёт к росту преступности, а ресоциализация бывших осуждённых будет усилена.

Также стало известно, что амнистия сэкономит бюджету Казахстана около 5 млрд тенге в год.