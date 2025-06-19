Токаев впервые рассказал о своем внуке

Беседуя с юными футболистами в спортивном комплексе имени Бекзата Саттарханова в Астане, глава государства отметил, что его внук занимается этим же видом спорта. Он — вратарь.
Видео беседы Токаева с маленькими спортсменами опубликовала в своем Telegram-канале пресс-служба Акорды.
В беседе с юными футболистами, а также боксерами Касым-Жомарт Токаев пожелал им стать в будущем чемпионами мира и олимпийских игр.
«Для этого нужно, прежде всего, упорно трудиться. Только трудолюбие приведет к победе», — сказал глава государства.
Президент ознакомился с деятельностью спорткомплекса имени Бекзата Саттарханова, введенного в эксплуатацию в нынешнем году на средства частного инвестора.
Здесь проводятся спортивные мероприятия различного уровня, а также оздоровительные и досуговые программы для населения. На территории объекта действуют площадки для футзала, волейбола и баскетбола, а также залы единоборств для тренировок по боксу, дзюдо, қазақ күресі и другим видам спорта.
Президент отметил, что для развития массового спорта необходимо строить больше таких спортивных комплексов.