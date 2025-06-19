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Токаев впервые рассказал о своем внуке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые публично рассказал о своем внуке.

Источник: Акорда

Беседуя с юными футболистами в спортивном комплексе имени Бекзата Саттарханова в Астане, глава государства отметил, что его внук занимается этим же видом спорта. Он — вратарь.

Видео беседы Токаева с маленькими спортсменами опубликовала в своем Telegram-канале пресс-служба Акорды.

В беседе с юными футболистами, а также боксерами Касым-Жомарт Токаев пожелал им стать в будущем чемпионами мира и олимпийских игр.

«Для этого нужно, прежде всего, упорно трудиться. Только трудолюбие приведет к победе», — сказал глава государства.

Президент ознакомился с деятельностью спорткомплекса имени Бекзата Саттарханова, введенного в эксплуатацию в нынешнем году на средства частного инвестора.

Здесь проводятся спортивные мероприятия различного уровня, а также оздоровительные и досуговые программы для населения. На территории объекта действуют площадки для футзала, волейбола и баскетбола, а также залы единоборств для тренировок по боксу, дзюдо, қазақ күресі и другим видам спорта.

Президент отметил, что для развития массового спорта необходимо строить больше таких спортивных комплексов.