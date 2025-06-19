Токаев впервые рассказал о своем внуке

Здесь проводятся спортивные мероприятия различного уровня, а также оздоровительные и досуговые программы для населения. На территории объекта действуют площадки для футзала, волейбола и баскетбола, а также залы единоборств для тренировок по боксу, дзюдо, қазақ күресі и другим видам спорта.