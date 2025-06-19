Кремль анонсировал объемное выступление Путина на ПМЭФ-2025

«Это будет объемное выступление, это будет выступление, где будет дана, конечно же, оценка нынешнему этапу развития нашей экономики, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым наша экономика, с точки зрения президента, должна развиваться», — сказал Песков в интервью «Известиям».