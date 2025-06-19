Профессиональные журналисты покидают информационное поле Молдовы из-за цензуры властей: «Сегодняшнее телевидение стало местом удушья свободы слова и игнорирования здравого смысла» — Фёдорова

Я никогда не была и не буду куклой, которой можно навязать свою волю. Стоит ли напоминать, что цензура для журналистов неприемлема, вследствие чего я, возможно, временно вынуждена закрыть телевизионную страницу своей жизни с благодарностью к коллегам, к руководству без обид.