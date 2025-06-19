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Профессиональные журналисты покидают информационное поле Молдовы из-за цензуры властей: «Сегодняшнее телевидение стало местом удушья свободы слова и игнорирования здравого смысла» — Фёдорова

Телеведущая Юлия Фёдорова в прямом эфире объявила о своем уходе с ТВ [видео]

Источник: Комсомольская правда

В прямом эфире программы «По фактам» на телеканале Exclusiv TV телеведущая Юлия Федорова объявила о своем уходе и закрытии проекта, прозрачно намекнув, что это случилось из-за цензуры:

К моему величайшему сожалению, к моей величайшей скорби, сегодняшнее телевидение стало местом удушья свободы слова и игнорирования здравого смысла. Свободный и критический мыслящий журналист, честный исполняющий свой долг в поисках истины, оказался зажат со всех сторон «демократическим» государством.

Власть в этом государстве лишь декларирует «европейские ценности». Дошло до того, что Совет по телевидению и радиовещанию буквально запрещает иронизировать в прямом эфире, иронизировать в ток-шоу (сейчас речь идет обо мне), навязывает абсурдные правила, превращая ведущего в удобную куклу, в говорящую голову.

Я никогда не была и не буду куклой, которой можно навязать свою волю. Стоит ли напоминать, что цензура для журналистов неприемлема, вследствие чего я, возможно, временно вынуждена закрыть телевизионную страницу своей жизни с благодарностью к коллегам, к руководству без обид.

Реакция коллег-журналистов на уход Юлии Федоровой:

Габриел Кэлин:

«Правильный шаг. Я это сделал давно».

Георге Гонца:

«Добро пожаловать на свободу, госпожа Федорова! Ничто в мире не сравнится со свободой, которая называется жизнью!».

Елена Пахомова-Левицкая:

«Когда с ТВ “ушли” меня, Елену Пахомову, все коллеги промолчали. Теперь “ушли” Юлию Фёдорову. Говорить на ТВ больше некому.

Юль, мне искренне жаль".