Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирзиёев отправился из Карши в Шахрисабз на поезде

Глава республики для ознакомления с развитием регионов и реализацией реформ на местах посещает Кашкадарьинскую область.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе рабочей поездки в Кашкадарьинскую область отправился из Карши в Шахрисабз на поезде, сообщает пресс-служба главы республики.

По пути он побеседовал с представителями общественности.

Речь шла о происходящих в городах и селах изменениях, условиях жизни населения, о ценности мира и стабильности в стране.

«Глава государства подчеркнул, что идея “Во имя чести и достоинства человека” стала главным ориентиром в политике Узбекистана. На этой основе вопросы улучшения условий жизни, повышения доходов и благосостояния граждан, благоустройства махаллей выходят на передний план в социальной повестке. В рамках реализуемых программ по полному задействованию потенциала регионов и сокращению бедности в стране создаются реальные условия для достойного труда на родной земле. Молодежь и женщины проходят обучение современным, востребованным и доходным профессиям», — говорится в сообщении.

В свою очередь, представители старшего поколения отметили, что люди ощущают перемены в своей повседневной жизни и высоко оценивают курс реформ.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важную роль дорожной инфраструктуры в развитии экономики и общественном настроении, необходимость системного подхода к этой сфере и дал поручения ответственным руководителям.

В этом году в Кашкадарьинской области планируют обновить в общей сложности 100 километров магистральных дорог. Глава государства поручил ускорить реализацию этих проектов и обеспечить благоустройство прилегающих к трассам территорий.