Мирзиёев отправился из Карши в Шахрисабз на поезде

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе рабочей поездки в Кашкадарьинскую область отправился из Карши в Шахрисабз на поезде, сообщает пресс-служба главы республики.
По пути он побеседовал с представителями общественности.
Речь шла о происходящих в городах и селах изменениях, условиях жизни населения, о ценности мира и стабильности в стране.
«Глава государства подчеркнул, что идея “Во имя чести и достоинства человека” стала главным ориентиром в политике Узбекистана. На этой основе вопросы улучшения условий жизни, повышения доходов и благосостояния граждан, благоустройства махаллей выходят на передний план в социальной повестке. В рамках реализуемых программ по полному задействованию потенциала регионов и сокращению бедности в стране создаются реальные условия для достойного труда на родной земле. Молодежь и женщины проходят обучение современным, востребованным и доходным профессиям», — говорится в сообщении.
В свою очередь, представители старшего поколения отметили, что люди ощущают перемены в своей повседневной жизни и высоко оценивают курс реформ.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важную роль дорожной инфраструктуры в развитии экономики и общественном настроении, необходимость системного подхода к этой сфере и дал поручения ответственным руководителям.
В этом году в Кашкадарьинской области планируют обновить в общей сложности 100 километров магистральных дорог. Глава государства поручил ускорить реализацию этих проектов и обеспечить благоустройство прилегающих к трассам территорий.