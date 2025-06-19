Мирзиёев отправился из Карши в Шахрисабз на поезде

«Глава государства подчеркнул, что идея “Во имя чести и достоинства человека” стала главным ориентиром в политике Узбекистана. На этой основе вопросы улучшения условий жизни, повышения доходов и благосостояния граждан, благоустройства махаллей выходят на передний план в социальной повестке. В рамках реализуемых программ по полному задействованию потенциала регионов и сокращению бедности в стране создаются реальные условия для достойного труда на родной земле. Молодежь и женщины проходят обучение современным, востребованным и доходным профессиям», — говорится в сообщении.