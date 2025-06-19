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Путин и Си Цзиньпин по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, посвященный конфликту на Ближнем Востоке. Об этом 19 июня сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Хочу сразу отметить, что разговор носил дружеский, конструктивный характер. И этот разговор был посвящен в основном обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», — заявил он на брифинге.

По его словам, стороны осуждают действия Израиля и выступают исключительно за политико-дипломатическое урегулирование конфликта.

Ушаков отметил, что по итогам обсуждения эскалации на Ближнем Востоке главы государств обсудили двустороннюю повестку дня. Он уточнил, что Путин и Си Цзиньпин подчеркнули новые важные ориентиры по укреплению российско-китайского партнерства. Также они подчеркнули, что Москва и Пекин были вместе раньше и так же будут в будущем.

Кроме того, как отмечает Ушаков, лидеры РФ и КНР обсудили саммит G7 в Канаде. Уточняется, что, в частности, они указали на не самый удачный выезд президента Украины Владимира Зеленского за границу.

«На этом фоне лидеры России и Китая подчеркнули взаимную заинтересованность еще более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам международной повестки дня, координировать усилия в рамках БРИКС, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. — Ред.), ООН и на других международных площадках», — добавил Ушаков.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит в ирано-израильском конфликте почвы для выхода в мирное русло. По его словам, в настоящее время также нет особой востребованности в посредничестве РФ в конфликте.

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