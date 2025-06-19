Путин и Си Цзиньпин по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Ушаков отметил, что по итогам обсуждения эскалации на Ближнем Востоке главы государств обсудили двустороннюю повестку дня. Он уточнил, что Путин и Си Цзиньпин подчеркнули новые важные ориентиры по укреплению российско-китайского партнерства. Также они подчеркнули, что Москва и Пекин были вместе раньше и так же будут в будущем.