Путин и Си Цзиньпин по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

«Хочу сразу отметить, что разговор носил дружеский, конструктивный характер. И этот разговор был посвящен в основном обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», — заявил он на брифинге.
По его словам, стороны осуждают действия Израиля и выступают исключительно за политико-дипломатическое урегулирование конфликта.
Ушаков отметил, что по итогам обсуждения эскалации на Ближнем Востоке главы государств обсудили двустороннюю повестку дня. Он уточнил, что Путин и Си Цзиньпин подчеркнули новые важные ориентиры по укреплению российско-китайского партнерства. Также они подчеркнули, что Москва и Пекин были вместе раньше и так же будут в будущем.
«На этом фоне лидеры России и Китая подчеркнули взаимную заинтересованность еще более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам международной повестки дня, координировать усилия в рамках БРИКС, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. — Ред.), ООН и на других международных площадках», — добавил Ушаков.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит в ирано-израильском конфликте почвы для выхода в мирное русло. По его словам, в настоящее время также нет особой востребованности в посредничестве РФ в конфликте.