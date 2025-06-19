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Бельский на ПМЭФ рассказал о Петербурге как экономическом центре страны

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) журналисты взяли интервью у председателя ЗакСа Петербурга Александра Бельского. Об этом сообщает корреспондент «МК в Питере».

Источник: Reuters

Бельский отметил, что город динамично развивается, ему очень приятно, что все отмечают Петербург как один из лучших торговых точек на форуме. Все это является притяжением для инвесторов, которые смотрят, что город идет вперед.

«Это промышленный центр, экономический центр, научный центр нашей страны. Поэтому Петербург является такой достаточно серьезной площадкой. И здесь, в нашем районе, все это отражено», — поделился Александр Бельский.

Он также отметил положительную динамику ПМЭФ и видит потенциал достаточно большой работы:

«Конечно, в первую очередь, когда мы говорим о развитии нашего города, мы не можем здесь открыть какие-то предприятия, но отрасли IT, отрасли связанные с беспилотниками, достаточно перспективные отрасли, которым мы помогаем городе», — заключил спикер.