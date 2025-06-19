Губернатор Беглов выступил на открытии ПМЭФ

«Сегодня в мире не так все спокойно, но вы приехали сюда, преодолев искусственные трудности. Огромное вам за это спасибо!»— заявил губернатор. Он пожелал участникам успехов, а также пригласил всех посетить городские театры и рестораны, прогуляться по Петербургу.