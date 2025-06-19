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Губернатор Беглов выступил на открытии ПМЭФ

Торжественное открытие Петербургского международного экономического форума началось с выступления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Глава города поблагодарил участников за визит в Северную столицу.

«Сегодня в мире не так все спокойно, но вы приехали сюда, преодолев искусственные трудности. Огромное вам за это спасибо!»— заявил губернатор. Он пожелал участникам успехов, а также пригласил всех посетить городские театры и рестораны, прогуляться по Петербургу.

Мероприятие продолжится деловой сессией на тему «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На ней выступят министр энергетики Королевства Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман Аль Сауд, генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества Лазар Комэнеску, заместитель премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Ле Тхань Лонг, вице-премьер правительства России Александр Новак и президент Нового банка развития Дилма Русеф.

Форум продлится до 21 июня. В пятницу, 20 июня, пройдет пленарная дискуссия с участием президента России Владимира Путина.

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