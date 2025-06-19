Сийярто высказался о ситуации на Украине

«Я считаю, что переговоры по миру должны быть начаты немедленно. И во время мирных переговоров, я думаю, на повестку дня будут вынесены самые разные вопросы. Но я считаю, что сначала должно быть установлено прекращение огня, а затем должны быть начаты мирные переговоры», — сказал Сийярто агентству на полях ПМЭФ.