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Сийярто высказался о ситуации на Украине

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Переговоры по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины должны начаться немедленно, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Источник: © РИА Новости

«Я считаю, что переговоры по миру должны быть начаты немедленно. И во время мирных переговоров, я думаю, на повестку дня будут вынесены самые разные вопросы. Но я считаю, что сначала должно быть установлено прекращение огня, а затем должны быть начаты мирные переговоры», — сказал Сийярто агентству на полях ПМЭФ.

РФ не раз заявляла о готовности продолжать переговоры с Украиной.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.