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МИД Ирана анонсировал переговоры с «евротройкой» в Женеве

Министр иностранных дел Аббас Арагчи 20 июня проведет переговоры в Женеве с коллегами из Великобритании, Франции и Германии («евротройка»). Иранский МИД сообщил, что на встрече планируется обсудить ядерную программу Исламской Республики и последствия израильской атаки. В переговорах также примет участие глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Источник: РИА "Новости"

В Telegram-канале иранского МИДа сообщается, что на встрече, организованной по инициативе «евротройки», обсудят и снятие санкций с Ирана. Тем временем представитель дипломатической службы ЕС Анвар аль-Ануни информацию о предстоящих контактах с Ираном комментировать отказался. «Когда эти переговоры произойдут, мы вас проинформируем», — сказал он на брифинге.

Великобритания, Франция и Германия — участники подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), предполагающего ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций. После выхода США из сделки в 2018 году Тегеран отказался от некоторых обязательств в рамках соглашения. В этом году «евротройка» призвала Иран подписать новую ядерную сделку до 18 октября. В противном случае Лондон, Париж и Берлин грозили запустить snapback — механизм, который предполагает восстановление всех санкций Совбеза ООН, введенных против Тегерана в ответ на его ядерные разработки.

Вместе с тем за последние месяцы Иран провел пять раундов переговоров по новой ядерной сделке с США, при этом европейские страны к этому процессу не подключили. Консультации зашли в тупик, поскольку Тегеран настаивал на праве использовать ядерную программу в мирных целях, против чего выступает Вашингтон. Шестой раунд переговоров оказался сорван из-за операции Израиля против Исламской Республики.

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