МИД Ирана анонсировал переговоры с «евротройкой» в Женеве

Великобритания, Франция и Германия — участники подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), предполагающего ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций. После выхода США из сделки в 2018 году Тегеран отказался от некоторых обязательств в рамках соглашения. В этом году «евротройка» призвала Иран подписать новую ядерную сделку до 18 октября. В противном случае Лондон, Париж и Берлин грозили запустить snapback — механизм, который предполагает восстановление всех санкций Совбеза ООН, введенных против Тегерана в ответ на его ядерные разработки.