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Reuters: США передислоцируют уязвимую для ударов Ирана военную технику

Американские военные перевели часть самолетов и кораблей со своих баз на Ближнем Востоке, которые могут быть уязвимы для любой потенциальной атаки Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, эти шаги были предприняты после того, как президент США Дональд Трамп заставил мир гадать, присоединятся ли США к израильским бомбардировкам ядерных и ракетных объектов Ирана.

Как пояснили чиновники, перебазирование самолетов и кораблей является частью планов по защите вооруженных сил США. «Это обычная практика. Защита вооруженных сил является приоритетом», — сказал один из собеседников.

Однако они отказались сообщить, сколько единиц техники было передислоцировано и куда.

По словам одного из источников, самолеты, которые не находились в защищенных укрытиях, были вывезены с базы Аль-Удейд в Катаре, а военно-морские суда — из порта в Бахрейне, где находится 5-й флот Вооруженных сил США.

Ранее сообщалось о переброске большого количества военных самолетов и авианосных групп США в Европу и на базы на Ближнем Востоке. Кроме того, стало известно о необычно высоком числе военных на американских базах на Ближнем Востоке.