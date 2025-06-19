Reuters: США передислоцируют уязвимую для ударов Ирана военную технику

Согласно статье, эти шаги были предприняты после того, как президент США Дональд Трамп заставил мир гадать, присоединятся ли США к израильским бомбардировкам ядерных и ракетных объектов Ирана.
Как пояснили чиновники, перебазирование самолетов и кораблей является частью планов по защите вооруженных сил США. «Это обычная практика. Защита вооруженных сил является приоритетом», — сказал один из собеседников.
Однако они отказались сообщить, сколько единиц техники было передислоцировано и куда.
Ранее сообщалось о переброске большого количества военных самолетов и авианосных групп США в Европу и на базы на Ближнем Востоке. Кроме того, стало известно о необычно высоком числе военных на американских базах на Ближнем Востоке.