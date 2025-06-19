Reuters: США передислоцируют уязвимую для ударов Ирана военную технику

Согласно статье , эти шаги были предприняты после того, как президент США Дональд Трамп заставил мир гадать , присоединятся ли США к израильским бомбардировкам ядерных и ракетных объектов Ирана.

Как пояснили чиновники, перебазирование самолетов и кораблей является частью планов по защите вооруженных сил США. «Это обычная практика. Защита вооруженных сил является приоритетом», — сказал один из собеседников.

Однако они отказались сообщить, сколько единиц техники было передислоцировано и куда.

По словам одного из источников, самолеты, которые не находились в защищенных укрытиях, были вывезены с базы Аль-Удейд в Катаре, а военно-морские суда — из порта в Бахрейне, где находится 5-й флот Вооруженных сил США.