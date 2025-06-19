Оверчук: Беларусь и Россия почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

«Мы наращиваем долю взаиморасчетов в национальных валютах. И вот по первому кварталу 2025 года он, по нашим данным, составил 98,8%. То есть можно говорить, что мы перешли полностью на взаиморасчеты в национальных валютах», — сказал он на круглом столе «Союзное государство: на рубеже эпох» в рамках ПМЭФ-2025.