Оверчук: Беларусь и Россия почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Беларусь и Россия еще больше увеличили долю взаиморасчетов в национальных валютах, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По его словам, в настоящий момент 98,8% расчетов ведется в национальных валютах. Это означает фактически полный переход на такую форму расчетов.
«Мы наращиваем долю взаиморасчетов в национальных валютах. И вот по первому кварталу 2025 года он, по нашим данным, составил 98,8%. То есть можно говорить, что мы перешли полностью на взаиморасчеты в национальных валютах», — сказал он на круглом столе «Союзное государство: на рубеже эпох» в рамках ПМЭФ-2025.
В конце мая текущего года Оверчук заявлял о 95%-й доле во взаиморасчетах Беларуси и России.
Российский вице-премьер также говорил, что Москва и Минск демонстрируют хороший рост товарооборота. За последние пять лет его объем вырос с 35 до почти 51 млрд долларов. В первом квартале 2025-го также фиксируется положительная динамика — плюс 3% к уровню аналогичного периода прошлого года.
В январе нынешнего года Дмитрий Мезенцев, который занимал тогда пост госсекретаря Союзного государства, сделал прогноз по объему товарооборота двух стран на конец 2025 года. По его мнению, сумма может превысить 60 миллиардов долларов.