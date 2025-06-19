Министр обороны Израиля выступил за устранение Хаменеи, пишут СМИ

В понедельник в интервью телеканалу ABC Нетаньяху указал на то, что возможное нападение на верховного лидера Ирана не привело бы к эскалации конфликта, но «закончило» бы его. При этом на вопрос, намерен ли Израиль совершить подобное, премьер страны ответил, что Израиль «делает, что необходимо».