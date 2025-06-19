Рыженков: Пашинян не приедет в Минск на форум ЕАЭС

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Поездку на форум ЕАЭС в Минск подтвердили лидеры России, Казахстана и Кыргызстана, сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
По его словам, премьер Армении Никол Пашинян будет участвовать в мероприятии по видеосвязи.
«Никол Пашинян примет участие в форуме в дистанционном формате — по видеосвязи», — цитирует Рыженкова БелТА.
Глава белорусского МИД отметил, что на время форума запланирована пленарная сессия с участием президента Александра Лукашенко и глав зарубежных делегаций, где они поделятся своим видением развития ЕАЭС и обрисуют текущую ситуацию в регионе и мире.
Также в Минск на форум приедут главы стран-наблюдателей союза — президент Кубы Мигель Марио Диас Канель Бермудес и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Ранее сообщалось и о планируемом визите иранского главы государства Масуда Пезешкиана, однако в связи с последними событиями на Ближнем Востоке данная поездка может не состояться.
Кроме того, принять участие в форуме ЕАЭС в Минске планируют делегации из ОАЭ, Мьянмы, Никарагуа и Монголии.
Ранее Рыженков сообщил, что на минский саммит зарегистрировалось более двух тысяч участников из 29 стран.
Подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума обсудили 19 июня на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко.