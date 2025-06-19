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Рыженков: Пашинян не приедет в Минск на форум ЕАЭС

Высший Евразийский экономический совет, на котором главы государств намерены обсудить состояние дел в союзе, пройдет в белорусской столице 26 июня.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Поездку на форум ЕАЭС в Минск подтвердили лидеры России, Казахстана и Кыргызстана, сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

По его словам, премьер Армении Никол Пашинян будет участвовать в мероприятии по видеосвязи.

«Никол Пашинян примет участие в форуме в дистанционном формате — по видеосвязи», — цитирует Рыженкова БелТА.

Глава белорусского МИД отметил, что на время форума запланирована пленарная сессия с участием президента Александра Лукашенко и глав зарубежных делегаций, где они поделятся своим видением развития ЕАЭС и обрисуют текущую ситуацию в регионе и мире.

Также в Минск на форум приедут главы стран-наблюдателей союза — президент Кубы Мигель Марио Диас Канель Бермудес и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Ранее сообщалось и о планируемом визите иранского главы государства Масуда Пезешкиана, однако в связи с последними событиями на Ближнем Востоке данная поездка может не состояться.

Кроме того, принять участие в форуме ЕАЭС в Минске планируют делегации из ОАЭ, Мьянмы, Никарагуа и Монголии.

Ранее Рыженков сообщил, что на минский саммит зарегистрировалось более двух тысяч участников из 29 стран.

Подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума обсудили 19 июня на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко.

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