Bloomberg: атака Израиля на Иран застала страны Персидского залива врасплох

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни, однако есть вероятность, что планы изменятся. Как проинформировала газета The Wall Street Journal, Трамп 17 июня вечером сообщил помощникам, что утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации, поскольку рассчитывает, что Тегеран откажется от своей ядерной программы.