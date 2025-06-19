Путин назвал ПМЭФ хорошей площадкой для политиков и предпринимателей

СТРЕЛЬНА, 19 июн — РИА Новости. ПМЭФ уже в течение многих лет собирает на своей площадке большое количество политиков и предпринимателей со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Это хорошая площадка, которая уж в течение многих лет собирает достаточно большое количество предпринимателей и политиков со всего мира», — сказал Путин на переговорах с лидером Индонезии Прабово Субианто.
Переговоры проходят в Константиновском дворце в Стрельне.
Накануне Субианто прибыл в Санкт-Петербург с официальным визитом.
Петербургский международный экономический форум проходит