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Путин назвал ПМЭФ хорошей площадкой для политиков и предпринимателей

Путин: ПМЭФ собирает большое количество политиков и бизнесменов со всего мира.

Источник: © РИА Новости

СТРЕЛЬНА, 19 июн — РИА Новости. ПМЭФ уже в течение многих лет собирает на своей площадке большое количество политиков и предпринимателей со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это хорошая площадка, которая уж в течение многих лет собирает достаточно большое количество предпринимателей и политиков со всего мира», — сказал Путин на переговорах с лидером Индонезии Прабово Субианто.

Переговоры проходят в Константиновском дворце в Стрельне.

Накануне Субианто прибыл в Санкт-Петербург с официальным визитом.

Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.