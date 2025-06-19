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Россия надеется на восстановление отношений с Молдовой, основания для этого есть — посол

Глава российского диппредставительства в Кишиневе выразил надежду на то, что торгово-экономические отношения между Россией и Молдовой восстановятся.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Россия верит в дальнейшее восстановление традиционно дружеских отношений с Молдовой, основания для этого есть, заявил на полях ПМЭФ-2025 посол России в Молдове Олег Озеров.

«Самое главное, что мы верим, что настанут лучшие времена, и нам удастся восстановить тот объем отношений, традиционно дружественных, которые у нас были с Республикой Молдова. Основа для этого есть — это договор о дружбе и сотрудничестве», — подчеркнул дипломат.

По его словам, речь идёт не о политических симпатиях, а о национальных интересах республики, особенно в экономической сфере. Россия, как подчеркнул Озеров, была и остаётся широким рынком сбыта для молдавской продукции и готова к дальнейшему сотрудничеству.

«Потому что это не вопрос про московские силы, про российские, антироссийские. Речь идет о национальных интересах Республики Молдова в экономической сфере. Россия всегда была таким широким рынком сбыта для традиционной молдавской продукции. И она готова быть им в дальнейшем. Это вопрос не к России, это вопрос больше к намерениям и к желанию самой молдавской стороны. И, конечно же, мы выступаем за то, чтобы эти отношения развивались», — заявил Олег Озеров.

Дипломат рассказал, что Петербургский международный экономический форум может выступить площадкой для налаживания торгово-экономических отношений между двумя странами. Он приветствовал дискуссии, которые уже прошли в рамках ПМЭФ с участием представителей Республики Молдова.

«Нам нужно двигаться в другом направлении и нужно думать о будущем. А будущее — оно все равно за сотрудничеством. Оно за развитием и торгово-экономического, и инвестиционного, и туристического обменов. Во всех сферах у нас есть очень хорошие перспективы. И это вопрос политической воли», — подытожил посол.

В северной столице России 18 июня стартовал XXVIII Петербургский международный экономический форум, представляющий собой одну из крупнейших мировых площадок для обсуждения глобальных вызовов и новых моделей сотрудничества в условиях стремительно меняющегося мира.

Для участия в форуме в Санкт-Петербург прибыли свыше 20 000 представителей из 140 стран и территорий, включая делегации из стран СНГ, БРИКС, ШОС, АСЕАН, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.

В работе ПМЭФ-2025 принимают участие и представители Республики Молдова. На форуме работает стенд АНО «Евразия».

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