Россия надеется на восстановление отношений с Молдовой, основания для этого есть — посол

«Потому что это не вопрос про московские силы, про российские, антироссийские. Речь идет о национальных интересах Республики Молдова в экономической сфере. Россия всегда была таким широким рынком сбыта для традиционной молдавской продукции. И она готова быть им в дальнейшем. Это вопрос не к России, это вопрос больше к намерениям и к желанию самой молдавской стороны. И, конечно же, мы выступаем за то, чтобы эти отношения развивались», — заявил Олег Озеров.