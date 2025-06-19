Минск надеется на визит президента Ирана в конце июня

Ранее посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи заявил, что официальный визит Масуда Пезешкиана в Минск планировался с 25 по 27 июня — в это время в белорусской столице пройдет заседание Высшего экономического совета ЕАЭС и Евразийский экономический форум. В декабре 2024 года Иран получил статус наблюдателя в ЕАЭС и теперь может участвовать в мероприятиях «пятерки».