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Минск надеется на визит президента Ирана в конце июня

Иранский лидер планировал прилететь в Беларусь для участия в мероприятиях ЕАЭС, так как Тегеран недавно получил статус наблюдателя в союзе.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Беларусь все еще надеется на официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Минск, сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

Он отметил, что белорусская сторона понимает, что ситуация в ближневосточном регионе сейчас непростая, однако визит иранской делегации официально не отменялся.

«Желаем быстрейшего урегулирования, наступления мира на этой земле. Но пока в планах визит этой делегации есть», — цитирует Рыженкова БелТА.

Ранее посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи заявил, что официальный визит Масуда Пезешкиана в Минск планировался с 25 по 27 июня — в это время в белорусской столице пройдет заседание Высшего экономического совета ЕАЭС и Евразийский экономический форум. В декабре 2024 года Иран получил статус наблюдателя в ЕАЭС и теперь может участвовать в мероприятиях «пятерки».

«С учетом ситуации (ирано-израильского конфликта — Sputnik) мы пока не знаем, состоится ли этот визит», — отмечал дипломат.

Как уже сообщалось, на мероприятия ЕАЭС в Минске зарегистрировалось более двух тысяч участников из 29 стран. Свое участие подтвердили лидеры России, Казахстана и Кыргызстана, премьер Армении Никол Пашинян выступит по видеосвязи.

В Беларусь приедут также президенты Кубы и Узбекистана (как наблюдатели в ЕАЭС), кроме того, участие в форуме примут делегации из ОАЭ, Мьянмы, Никарагуа и Монголии.

Евразийский экономический форум пройдет 26—27 июня в Минском международном выставочном центре «Белэкспо». Также в эти дни состоится Высший Евразийский экономический совет с участием глав государств.

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