Минск надеется на визит президента Ирана в конце июня

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Беларусь все еще надеется на официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Минск, сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.
Он отметил, что белорусская сторона понимает, что ситуация в ближневосточном регионе сейчас непростая, однако визит иранской делегации официально не отменялся.
«Желаем быстрейшего урегулирования, наступления мира на этой земле. Но пока в планах визит этой делегации есть», — цитирует Рыженкова БелТА.
Ранее посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи заявил, что официальный визит Масуда Пезешкиана в Минск планировался с 25 по 27 июня — в это время в белорусской столице пройдет заседание Высшего экономического совета ЕАЭС и Евразийский экономический форум. В декабре 2024 года Иран получил статус наблюдателя в ЕАЭС и теперь может участвовать в мероприятиях «пятерки».
«С учетом ситуации (ирано-израильского конфликта — Sputnik) мы пока не знаем, состоится ли этот визит», — отмечал дипломат.
Как уже сообщалось, на мероприятия ЕАЭС в Минске зарегистрировалось более двух тысяч участников из 29 стран. Свое участие подтвердили лидеры России, Казахстана и Кыргызстана, премьер Армении Никол Пашинян выступит по видеосвязи.
В Беларусь приедут также президенты Кубы и Узбекистана (как наблюдатели в ЕАЭС), кроме того, участие в форуме примут делегации из ОАЭ, Мьянмы, Никарагуа и Монголии.
Евразийский экономический форум пройдет