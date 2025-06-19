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Мы должны создать такие клиники как минимум в 14 регионах — Мирзиёев

Глава Узбекистана в ходе рабочей поездки в Кашкадарьинскую область побывал в новом кардиоцентре Шахрисабза.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Мы должны взять этот опыт за основу и создать такие клиники как минимум в 14 регионах, заявил президент Узбекистана, посетив многопрофильный кардиологический центр в городе Шахрисабзе Кашкадарьинской области. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В клинике «Ок сарой», открывшейся недавно в партнерстве с российским инвестором, оборудованы 4 операционные, 6 реанимационных палат, свыше 100 койко-мест. Одновременно здесь можно проводить до четырех кардиохирургических операций, а в течение дня — до 25. Для этого привлекли опытных специалистов из РФ, Турции и Кувейта. Здесь выполняют такие высокотехнологичные хирургические вмешательства, как стентирование, аортокоронарное шунтирование, устранение врожденных пороков, эндопротезирование.

Центр также предоставляет услуги точной диагностики. Современная установка эхокардиографии работает с применением искусственного интеллекта — это единственный такой аппарат в республике на сегодняшний день.

Кроме того, учреждение располагает мобильными диагностическими комплексами, которые выезжают в отдаленные районы и оказывают услуги УЗИ, КТ, ЭКГ и другие виды медицинской помощи на месте.

Президент отметил, что подобные инновационные клиники меняют не только стандарты лечения, но и общее представление о качестве медицинской помощи, мотивируя другие медучреждения к трансформации.

«Мы должны взять этот опыт за основу и создать такие клиники как минимум в 14 регионах. Неважно, сколько на это потребуется средств — мы найдем. Главное, чтобы за этим стояла гарантированно качественная и доступная помощь для людей. Без альтернативы и конкуренции не будет и стремления к качеству», — подчеркнул президент.

Он поручил ответственным лицам подготовить предложения по масштабированию этой модели, увязав деятельность таких клиник с системой первичной медико-санитарной помощи и медстрахования.

В клинике создали 130 рабочих мест, для подготовки квалифицированных специалистов организовали клиническую ординатуру.

Отдельно глава республики остановился на вопросах повышения квалификации студентов и врачей, а также развитии телемедицины в сотрудничестве с зарубежными экспертами.

Шавкат Мирзиёев для ознакомления с развитием регионов и реализацией реформ на местах посещает Кашкадарьинскую область.