Мы должны создать такие клиники как минимум в 14 регионах — Мирзиёев

«Мы должны взять этот опыт за основу и создать такие клиники как минимум в 14 регионах. Неважно, сколько на это потребуется средств — мы найдем. Главное, чтобы за этим стояла гарантированно качественная и доступная помощь для людей. Без альтернативы и конкуренции не будет и стремления к качеству», — подчеркнул президент.