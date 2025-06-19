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Reuters: Турция усилила охрану границы с Ираном на фоне конфликта с Израилем

Турция усилила охрану своей границы с Ираном в связи с эскалацией между Израилем и Ираном, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве обороны Турции.

Источник: Reuters

Собеседник рассказал агентству о том, что после начала израильских атак на Иран в Турции был поднят в воздух самолет быстрого реагирования (QRA), который продолжал патрулировать границы на фоне возможных нарушений воздушного пространства.

По словам источника Reuters, Турция использует развивает многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны для поддержания своей потенциальной боеготовности на высоком уровне. Для этого Анкара задействует радары и системы вооружения отечественного производства.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. СМИ писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединиться к израильской атаке, решение может быть принято в ближайшие 24−48 часов. По информации The Wall Street Journal, Трамп уже утвердил план атаки по Ирану.

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