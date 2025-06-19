Песков: поддержка Россией Ирана налицо, но о помощи они не просили

«Путин сказал, что в военном плане, во-первых, Иран не просил помощи от нас. Во-вторых, даже в контексте договора, который у нас есть с Ираном, там нет положения о военной взаимопомощи в таких ситуациях… Но, в целом, наша поддержка налицо», — пояснил пресс-секретарь.