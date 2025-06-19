Минниханов обсудил на ПМЭФ совместные проекты с замглавы Минторговли Турции

Собседники обсудили текущие совместные проекты, пояснила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана.
XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
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Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.Читать дальше