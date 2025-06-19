Роботы помогут создать новую экономику Челябинской области

Уникальное производство роботов в Челябинске создано в рекордно короткие сроки, отметил губернатор Алексей Текслер.
Челябинская область на пути технологического суверенитета делает ставку на развитие новых отраслей. В одной из них — робототехнике — регион запустил уникальное в масштабах страны производство, создал особую экономическую зону и налаживает подготовку кадров. Развитию Южного Урала способствует и начало промышленной реновации регионального центра, рассказал в интервью URA.RU на ПМЭФ-2025 губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
— Российская экономика держит курс на технологический суверенитет. Как в этом направлении движется Челябинская область?
— Я думаю, мы одни из лидеров в своих направлениях в части технологического суверенитета. Действительно, задача, которую поставил президент Владимир Владимирович Путин, является крайне амбициозной. И один из примеров технологического суверенитета — это роботы, которые находятся здесь. Их производят на нашем челябинском заводе «Русский робот». Первом в России, созданном в рекордные сроки на площадке ЧКПЗ. В прошлом году его открывал президент. Это единственный завод в стране, который серийно производит роботы разных модификаций. На предприятии производят и собирают промышленные роботы-манипуляторы, незаменимые в различных отраслях, но прежде всего — в металлургии и тяжелом машиностроении.
Проектная мощность первой очереди — 600 роботов различных модификаций в год, а при выходе на полную мощность завод планирует ежегодно выпускать их не меньше тысячи.
Здесь у стенда 60-килограммовый робот. По мощности есть и 120-килограммовые, самые ходовые. В стране в таких масштабах никто подобное не делает. Но мало просто произвести робота. Основная задача — это его интеграция в любой технологический процесс. Мы открыли кафедру мехатроники и робототехники в нашем главном университете, ЮУрГУ. Запустили направление в СПО (среднее профессиональное образование), при университете. То есть активно занимаемся подготовкой специалистов для завода роботов.
— На какие еще высокотехнологичные отрасли, проекты регион делает ставку и как способствует их развитию?
— В целом за последнее время наши предприятия сделали большой шаг вперед в импортозамещении, импортоопережении и укреплении технического и промышленного суверенитета страны. Многие открывают новые производства, внедряют передовые разработки.
Миасский автозавод «УРАЛ» реализует значимый проект «Мосты» — создает новую линейку ведущих мостов и неведущих передних осей грузоподъемностью от 9 до 16 тонн, которые сегодня поставляются из Китая. Челябинский завод строительно-дорожных машин (ЗАО «ЧСДМ») начал выпуск серии фронтальных погрузчиков нового поколения грузоподъемностью от трех до шести с половиной тонн. Такой техники в России пока практически не производят. Сегодня основной ее поставщик — Китай.
Запуск в Челябинске производства такой конкурентоспособной импортозамещающей продукции позволит занять не менее трети внутреннего рынка фронтальных погрузчиков.
Важность российских производителей специализированной техники очевидна на примере южноуральских компаний, производящих машины для подготовки снежных трасс и уплотнения снега — ратраки. Их традиционно приобретали исключительно за рубежом, но южноуральские предприятия, такие как ООО «КБ Ратрак-Урал», ООО «ДСТ-Урал», ЗАО «ЧСДМ», постепенно переходят на самостоятельное производство аналогов, соответствующих международным стандартам и требованиям безопасности. Наш челябинский ратрак уже успешно отработал в финале кубка России по биатлону в Златоусте и на других мероприятиях.
Еще один проект из другой сферы. ПО «Форэнерго» в Южноуральске запустило производство стеклянных изоляторов. Это компактное производство, его развернули на четырех тысячах квадратных метров. Выпускать будут более пяти миллионов изоляторов в год. Всего в Южноуральске будут выпускать 11 миллионов изделий. ПО «Форэнерго» закрывает 100% потребности российского рынка и занимает 21% мирового.
Кроме того, предприятия группы «ММК» реализуют комплексные проекты по производству кованых прокатных валков и прокатных валков станов горячей прокатки, что позволит полностью заместить такую продукцию производителей Германии, Англии и Китая. Из абсолютно новых направлений отмечу челябинскую компанию Modern Glass, которая запустила не имеющее аналогов в России производство высокотехнологичного производства сложных моллированных стеклоизделий строительного назначения — архитектурных сверхбольших стеклопакетов длиной до 12 метров. Они используются для остекления фасадов зданий и придания разнообразия интерьерам общественных зон. В 2024 году предприятие запустило производство электрообогреваемого стеклопакета.
Можно с уверенностью сказать, что сегодня многие предприятия Южного Урала успешно решают ключевые задачи импортозамещения путем запуска высокотехнологичных производств и разработки собственных уникальных продуктов, что повышает экономическую безопасность региона и снижает зависимость от зарубежных поставок.
— В конце марта председатель правительства РФ Михаил Мишутин подписал постановление о создании особой экономической зоны «Южноуральская» (ОЭЗ) в Красноармейском районе. На каком этапе этот проект, какие ожидания от него у руководства области?
— В мае было подписано соответствующее соглашение между Минэкономразвития России, Правительством Челябинской области, администрацией Красноармейского муниципального района и АО «Корпорация развития Челябинской области», которая выступает в качестве управляющей компании ОЭЗ.
Отмечу, что регион шел к этому без малого двадцать лет. Первую заявку правительство области направляло в Минэкономразвития России еще осенью 2005 года.
Сейчас мы активно работаем над созданием необходимой инфраструктуры ОЭЗ, а также с потенциальными резидентами. У нас есть, конечно, базовые инвесторы. Без этого создание зоны было бы невозможно. Первые инвесторы планируют построить на площадке завод по производству осей и осевых агрегатов, завод гусеничных систем и завод роботизированных систем. Это будут высокотехнологичные, роботизированные, экологичные производства. Здесь, на площадке ПМЭФ, планируем подписать соглашения по реализации двух проектов — заводов прицепной техники и газового оборудования.
— А есть еще возможности для новых инвесторов?
— Безусловно, там есть еще площади. Поэтому я обращаюсь к инвесторам и приглашаю всех, у кого есть проекты, интересные, инновационные, современные проекты, обращаться в министерство экономического развития Челябинской области, и мы будем помогать в их реализации в нашем регионе.
Особая экономическая зона будет площадкой для развития современных, высокотехнологичных, в том числе максимально роботизированных производств, которые внесут весомый вклад в достижение технологического суверенитета в масштабах всей страны, и значительно увеличит экономический потенциал региона.
— Рассматривается ли возможность создания в регионе и других ОЭЗ? Какого профиля и на каких территориях они могут появиться?
— Конечно, нам нужно идти дальше, продолжать формировать такие точки роста в других территориях. Активно использовать сильные стороны региона, наш рабочий уральский характер, наше умение реализовывать самые сложные производственные инновационные проекты.
— Вы не раз отмечали, что видите большие возможности для развития туризма в регионе. Как привлечь в регион больше людей, чтобы они узнали о Южном Урале и захотели приехать? И с другой стороны, что нужно бизнесу, работающему в туристической отрасли, чтобы он запускал новые проекты и обеспечивал рост турпотока?
— Туристическая сфера Челябинской области показывает устойчивый рост всех ключевых показателей. По данным Росстата, в 2024 году количество размещенных туристов в местах отдыха (гостиницах, отелях, гостевых домах, кемпингах) составило более 1,5 млн человек. Это на 7,7% больше, чем в 2023 году. В 2025 году планируем сохранить достигнутую динамику.
Регион занимает лидирующие позиции в УрФО по длительности пребывания туристов. Среднестатистический гость приезжает в Челябинскую область на 3,6 дня, что соответствует общероссийскому показателю.
Наши национальные парки, горы и озера уже сегодня привлекают огромное количество гостей. И мы комплексно подходим к развитию туристических территорий, через современную инфраструктуру сохраняя баланс между человеком и природой. Помогаем в реализации инвестпроектов. По программе субсидирования с 2023 года создано 553 современных номера в 14 муниципалитетах области.
Гостиничную инфраструктуру региона пополнили комфортабельные номера, в том числе на территории филиала Ильменского государственного заповедника-музея «Аркаим», а также на территории санатория «Карагайский бор». В рамках проекта Vert создана инфраструктура ландшафтного отеля на берегу озера Увильды. Дополнительно, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», обновили свою структуру более 20 туристических объектов в пользующихся наибольшим спросом локациях.
Развиваем национальный туристический маршрут «К нам прилетают даже метеориты», для этих целей профинансировано приобретение туристских информационных центров, два из которых — мобильные. Растет посещаемость национальных парков: национальным парком «Зюраткуль» подготовлен план рекреационной деятельности, завершена паспортизация действующих туристических маршрутов (порядка 10 единиц). Действуют восемь туристических маршрутов и три экологических тропы в нацпарке «Таганай», три маршрута и экотропа в нацпарке «Зигальга».
На особо охраняемых природных территориях регионального значения и прилегающих к ним территориях создана 31 экологическая тропа протяженностью 54,81 км. В 2025 году продолжится развитие городского курорта «Притяжение» (планируется открытие Центра развлечений с современными аттракционами, термального комплекса).
Сейчас начинаем строительство круглогодичного многофункционального курорта «Аджигардак». Этот комплексный проект направлен на развитие туризма в регионе, популяризацию всесезонного отдыха в горах Урала, а также на создание условий для высококачественного семейного и активного отдыха.
Проект предусматривает строительство 900 номеров (гостиницы, апарт-отели), 18 канатных дорог, 65 км горнолыжных трасс с современной инфраструктуры, включая термальный комплекс, рестораны, объекты для активного и туризма. Основная концепция — создание семейного всесезонного курорта с акцентом на комфорт, сервис и экологичность, использование популярного формата «все включено».
К 2028 году планируется достичь туристического потока 471 тысяч человек в год, а к 2031 году — до 747 тысяч.
И здесь, я считаю, у нас есть все возможности реализовать уникальный для нашей страны проект — сформировать единую цепь горнолыжных курортов от Аши до Миасса. Включить в нее «Аджигардак» и «Завьялиху», которую мы также модернизируем совместно с инвесторами, а также уже зарекомендовавшие себя среди профессионалов и любителей горнолыжного спорта курорты «Евразия» в Кусе и «Солнечная долина» в Миассе.
Реализация этого и ряда других проектов позволит Челябинской области войти в число ведущих туристических регионов России, обеспечит новые рабочие места и дополнительный вклад в социально-экономическое развитие территории.
— В обращении к заксобранию региона 5 июня вы отметили, что закрытие вредного электродного производства ЧЭМК — первый серьезный шаг к промышленной реновации Челябинска? А какими будут следующие шаги?
— Челябинский электрометаллургический комбинат — крупнейший производитель электроферросплавов, а также угольной и графитированной электродной продукции, известной и востребованной как в нашей стране, так и за рубежом. Предприятие осуществляет планомерную модернизацию производства с целью минимизации экологических рисков и завершения технологических процессов без негативных последствий. В то же время, ЧЭМК — один из крупных загрязнителей атмосферного воздуха, который находится в географическом центре столицы региона. Предприятие эксплуатирует на территории Челябинска объект, относящийся к I категории объектов негативного воздействия на окружающую среду, входящий в перечень 300 крупнейших загрязнителей в РФ.
По нашей инициативе президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение о переносе производства АО «ЧЭМК» за пределы города. Оно показало, что для всех уровней власти вопросы экологической повестки, определяющие благополучие и комфортную жизнь граждан, являются приоритетными.
В рамках первого этапа исполнения решения президента в городской черте Челябинска будет полностью прекращено электродное производство, при котором происходит выброс наиболее опасных загрязняющих веществ. На это производство приходится 25% от общего объема выбросов ЧЭМК.
Закрытие электродного производства согласовано с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и не вызовет дефицита этой продукции в стране. Устранение подобного источника выбросов практически в центре Челябинска будет способствовать значительному улучшению экологической обстановки в столице региона.
— А что будет с сотрудниками, которые работают в этой сфере?
— Все специалисты, задействованные на электродном производстве АО «ЧЭМК» (около 400 человек) будут перераспределены на иные виды работ на комбинате или трудоустроены на другие предприятия города. План мероприятий по безопасной остановке производства графитированных электродов осуществляется с соблюдением всех норм промышленной безопасности и охраны труда. Процесс поэтапной остановки мощностей, согласно утвержденному графику, займет ориентировочно 67 суток.
Перенос ферросплавного и электродного производств ЧЭМК за пределы города — это вопрос не одного года, который требует четкого выполнения всех этапов, включая проектирование, перераспределение технологических процессов, перенос оборудования и прочее. Нужны детальный анализ и оценка экономической целесообразности. Сейчас рассматриваются варианты, в том числе размещение части мощностей на других производственных площадках группы ЧЭМК, либо закупка электродной продукции у альтернативных поставщиков.
— Чем в этом году стенд Челябинской области на ПМЭФ отличается от предыдущих?
— В этом году в концепции стенда нашего региона четко обозначена преемственность нескольких поколений жителей Челябинской области, показан потенциал Южного Урала через призму его замечательных людей. Отчетливо звучит тема «опорного края державы», 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, промышленной мощи региона. При этом наглядно продемонстрированы актуальные высокотехнологичные достижения. К примеру, продукция первого в России завода роботов, о котором мы уже говорили и куда сейчас приезжают визитеры со всей страны и из дружественных государств.
Вообще все элементы композиции показаны через роботизацию, что позволяет увязать их воедино и при этом облегчает и разнообразит образ Челябинской области как промышленного, но очень многопланового региона.
Безусловно, ПМЭФ — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире, завоевавший статус ведущей площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития. Это уникальная возможность за один-два дня провести десятки встреч с руководителями федеральных органов власти, крупнейших госкорпораций, иностранными партнерами и инвесторами.