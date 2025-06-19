Роботы помогут создать новую экономику Челябинской области

— Я думаю, мы одни из лидеров в своих направлениях в части технологического суверенитета. Действительно, задача, которую поставил президент Владимир Владимирович Путин, является крайне амбициозной. И один из примеров технологического суверенитета — это роботы, которые находятся здесь. Их производят на нашем челябинском заводе «Русский робот». Первом в России, созданном в рекордные сроки на площадке ЧКПЗ. В прошлом году его открывал президент. Это единственный завод в стране, который серийно производит роботы разных модификаций. На предприятии производят и собирают промышленные роботы-манипуляторы, незаменимые в различных отраслях, но прежде всего — в металлургии и тяжелом машиностроении.