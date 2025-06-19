Глава ПМР выступил за продолжение переговорного процесса с Молдавией

ТИРАСПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский снова выступил за продолжение переговорного процесса с Молдавией.
«Мы за продолжение переговорного процесса. Это прежде всего формат “5+2” и встреча “1+1”. Речь не о политических представителях, это не совсем встреча “1+1”, это встреча технических руководителей по тем или иным вопросам. А встреча “1+1” — это руководство Молдовы, руководство Приднестровья. Ну, и, конечно, формат “5+2”, который должен работать. Это единственная признанная международная площадка», — сказал Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости.
Лидер Приднестровья напомнил, что переговорный формат «5+2» осенью 2019 года сорвал политический представитель Молдавии. По его словам, потом заседания не проводились по причине пандемии, а сейчас из-за боевых действий на территории Украины.
«Молдова категорический противник под любым предлогом возобновления переговорного процесса. Естественно, если нет самого формата “5+2”, то не работают на должном уровне экспертные группы при данном формате. Поэтому, конечно, политический представитель Молдовы может все что угодно рассказывать, но мяч на их стороне. Я вам заявляю сегодня на этом мемориале, что мы готовы к переговорному процессу», — отметил Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.