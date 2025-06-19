Глава ПМР выступил за продолжение переговорного процесса с Молдавией

«Молдова категорический противник под любым предлогом возобновления переговорного процесса. Естественно, если нет самого формата “5+2”, то не работают на должном уровне экспертные группы при данном формате. Поэтому, конечно, политический представитель Молдовы может все что угодно рассказывать, но мяч на их стороне. Я вам заявляю сегодня на этом мемориале, что мы готовы к переговорному процессу», — отметил Красносельский.