Губернатор НСО Травников рассказал на ПМЭФ-2025 об успехах в сфере контроля

В рамках Петербургского международного экономического форума 2025 года губернатор Андрей Травников принял участие в сессии, организованной Счетной палатой Российской Федерации.
Как говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале «Новосибирская область. Официально», центральной темой обсуждения стала перспектива развития государственного аудита и определение ключевых приоритетов в этой области.
В ходе сессии участники обсудили вопросы совершенствования профессиональных навыков в сфере государственного аудита, внедрения передовых цифровых технологий и формирования единой системы внешнего аудита.
Подчеркивалось, что высшие органы аудита играют ключевую роль в обеспечении эффективности государственного управления, способствуя мобилизации ресурсов для достижения национальных целей и стратегических задач. В условиях современной нестабильности и многообразных рисков необходимо адаптировать модель государственного аудита.
Губернатор Андрей Травников поделился опытом сотрудничества Новосибирской области с органами государственного финансового контроля и внешнего аудита, а также рассказал о передовых практиках, применяемых в регионе.
Отмечено, что в Новосибирской области работа строится на принципах открытости и активного использования электронных инструментов. Более 15 лет назад регион одним из первых предоставил Контрольно-счетной палате доступ к системе управления бюджетным процессом. Теперь аудиторы имеют доступ к региональной системе закупок, содержащей информацию о тысячах процедур, проводимых в интересах государственных и муниципальных заказчиков.
Управление Федерального казначейства по Новосибирской области также предоставило региональным контролерам доступ к подсистеме «Электронного бюджета». Организован постоянный обмен информацией между Управлением Федерального казначейства и контрольно-счетными органами Новосибирской области через систему удаленного финансового документооборота. Все органы контроля региона подключены к подсистеме финансового контроля «Электронного бюджета».
В рамках соглашений внедрен принцип взаимного признания результатов контрольной деятельности между КСП Новосибирской области и Управлением Федерального казначейства по Новосибирской области.