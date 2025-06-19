Губернатор НСО Травников рассказал на ПМЭФ-2025 об успехах в сфере контроля

Отмечено, что в Новосибирской области работа строится на принципах открытости и активного использования электронных инструментов. Более 15 лет назад регион одним из первых предоставил Контрольно-счетной палате доступ к системе управления бюджетным процессом. Теперь аудиторы имеют доступ к региональной системе закупок, содержащей информацию о тысячах процедур, проводимых в интересах государственных и муниципальных заказчиков.