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СМИ: «Хезболла» вмешается в ирано-израильский конфликт при одном условии

Ливанская «Хезболла» истощена после прошлогодних боев с Израилем, но при определенных условиях может вмешаться, если ирано-израильский конфликт продолжится, сообщают ближневосточные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

После начала ирано-израильского конфликта 13 июня «Хезболла» опубликовала заявление, в котором осудила израильские атаки на Иран и выразила соболезнования в связи с гибелью иранских офицеров. Аналитики сочли это явным признаком того, что «Хезболла» пока воздержится от участия в конфликте — якобы между Тегераном и «Хезболлой» существует консенсус, что группировка не будет вмешиваться, пишет Al Jazeera.

Как пояснил Карим Сафиеддин, ливанский политический писатель и ученый, то, что «Хезболла» сейчас «стоит в стороне», объясняется «недостаточным потенциалом и отсутствием средств для военного вмешательства».

К тому же израильская кампания в Ливане нанесла удар по политическому руководству «Хезболлы»: многие из самых высокопоставленных военных деятелей группировки, включая давнего лидера Хасана Насраллу, были убиты Израилем. А Ливан под давлением США сейчас пытается оспорить политическое доминирование «Хезболлы» в стране.

Кроме того, в настоящее время «Хезболле» нет необходимости вмешиваться в конфликт, поскольку иранские ракеты способны противостоять израильским атакам, говорит ливанский политический аналитик Касем Кассир. «Хезболла» в четверг заявила:

Иран обладает достаточной устойчивостью и возможностями для того, чтобы продолжать запускать ракеты (по Израилю) более года.

представители «Хезболлы»

Если же ситуация перерастет в полномасштабную войну, позиция «Хезболлы» может в одночасье измениться. В четверг министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что одной из целей израильской операции является ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Кац даже назвал аятоллу «современным Гитлером», пишет The Jerusalem Post. В ответ на это «Хезболла», по данным The Times of Israel, опубликовала заявление, в котором выразила поддержку верховному лидеру Ирана и написала следующее:

Угрозы убить верховного лидера Ирана глупы и безрассудны и будут иметь катастрофические последствия… Сегодня мы более решительны и сплочены вокруг него.

представители «Хезболлы»

Издание ClashReport со ссылкой на саудовской новостной телеканал Al-Hadath сообщает, что «Хезболла» пообещала вмешаться в войну между Израилем и Ираном только в одном случае — если почувствует, что иранскому правительству грозит крах.

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