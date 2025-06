СМИ: «Хезболла» вмешается в ирано-израильский конфликт при одном условии

Если же ситуация перерастет в полномасштабную войну, позиция «Хезболлы» может в одночасье измениться. В четверг министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что одной из целей израильской операции является ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Кац даже назвал аятоллу «современным Гитлером», пишет The Jerusalem Post. В ответ на это «Хезболла», по данным The Times of Israel, опубликовала заявление, в котором выразила поддержку верховному лидеру Ирана и написала следующее: