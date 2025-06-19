СМИ: «Хезболла» вмешается в ирано-израильский конфликт при одном условии

После начала ирано-израильского конфликта 13 июня «Хезболла» опубликовала заявление, в котором осудила израильские атаки на Иран и выразила соболезнования в связи с гибелью иранских офицеров. Аналитики сочли это явным признаком того, что «Хезболла» пока воздержится от участия в конфликте — якобы между Тегераном и «Хезболлой» существует консенсус, что группировка не будет вмешиваться, пишет Al Jazeera.
К тому же израильская кампания в Ливане нанесла удар по политическому руководству «Хезболлы»: многие из самых высокопоставленных военных деятелей группировки, включая давнего лидера Хасана Насраллу, были убиты Израилем. А Ливан под давлением США сейчас пытается оспорить политическое доминирование «Хезболлы» в стране.
Кроме того, в настоящее время «Хезболле» нет необходимости вмешиваться в конфликт, поскольку иранские ракеты способны противостоять израильским атакам, говорит ливанский политический аналитик Касем Кассир. «Хезболла» в четверг заявила:
Иран обладает достаточной устойчивостью и возможностями для того, чтобы продолжать запускать ракеты (по Израилю) более года.
Если же ситуация перерастет в полномасштабную войну, позиция «Хезболлы» может в одночасье измениться. В четверг министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что одной из целей израильской операции является ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Кац даже назвал аятоллу «современным Гитлером», пишет The Jerusalem Post. В ответ на это «Хезболла», по данным The Times of Israel, опубликовала заявление, в котором выразила поддержку верховному лидеру Ирана и написала следующее:
Угрозы убить верховного лидера Ирана глупы и безрассудны и будут иметь катастрофические последствия… Сегодня мы более решительны и сплочены вокруг него.
Издание ClashReport со ссылкой на саудовской новостной телеканал Al-Hadath сообщает, что «Хезболла» пообещала вмешаться в войну между Израилем и Ираном только в одном случае — если почувствует, что иранскому правительству грозит крах.