СМИ: «Хезболла» вмешается в ирано-израильский конфликт при одном условии

После начала ирано-израильского конфликта 13 июня «Хезболла» опубликовала заявление, в котором осудила израильские атаки на Иран и выразила соболезнования в связи с гибелью иранских офицеров. Аналитики сочли это явным признаком того, что «Хезболла» пока воздержится от участия в конфликте — якобы между Тегераном и «Хезболлой» существует консенсус, что группировка не будет вмешиваться, пишет Al Jazeera.