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Из украинского плена вернули двоих военнослужащих из Челябинской области

Из украинского плена вернули двоих военнослужащих из Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Российская газета

«Сегодня хорошая новость пришла еще в две южноуральских семьи, обе они из Троицка. И это не единственное совпадение — обоим вернувшимся 31 год», — сообщила региональный Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.

Она добавила, что один был в плену год, а второй — четыре месяца, но они были непростыми, так как последний был ранен, боялся остаться без ноги.

«Парень был на связи с супругой, вместе с которой мы добились изменения статуса “без вести пропавший” на “военнопленный” и включения в список на обмен. О судьбе второго беспокоилась сестра. Она получила сообщение из МККК (Международного комитета Красного Креста. — Прим. редактора) и говорила с братом по телефону», — уточнила омбудсмен.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 19 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. «Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — отметили в ведомстве.

Сейчас возвращенные из плена бойцы находятся на территории Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

«Все военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», — прокомментировали в министерстве.