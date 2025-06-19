Из украинского плена вернули двоих военнослужащих из Челябинской области

«Сегодня хорошая новость пришла еще в две южноуральских семьи, обе они из Троицка. И это не единственное совпадение — обоим вернувшимся 31 год», — сообщила региональный Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.
Она добавила, что один был в плену год, а второй — четыре месяца, но они были непростыми, так как последний был ранен, боялся остаться без ноги.
«Парень был на связи с супругой, вместе с которой мы добились изменения статуса “без вести пропавший” на “военнопленный” и включения в список на обмен. О судьбе второго беспокоилась сестра. Она получила сообщение из МККК (Международного комитета Красного Креста. — Прим. редактора) и говорила с братом по телефону», — уточнила омбудсмен.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 19 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. «Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — отметили в ведомстве.
Сейчас возвращенные из плена бойцы находятся на территории Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
«Все военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», — прокомментировали в министерстве.