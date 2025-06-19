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Путин получил приглашение на саммит G20

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит лидеров G20 в Южной Африке и определит уровень российской представленности, при этом последние несколько лет российскую сторону представляет глава МИД Сергей Лавров, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Источник: © РИА Новости

«На прошлой неделе мы получили официальное приглашение. Это обращение главы государства — президента ЮАР — к своим коллегам. Оно носит циркулярный характер и соответствует той процедуре, которая в “двадцатке” имеется. Разумеется, решение по этому поводу будет приниматься непосредственно главой российского государства Владимиром Владимировичем Путиным», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что окончательное решение насчёт участия в саммите традиционно принимается ближе к датам его проведения. При этом учитывается ряд факторов, включая общую посещаемость мероприятия и наличие условий для достижения важных договоренностей. Дипломат также напомнил, что в последние годы Россию на саммитах «двадцатки» представлял министр иностранных дел.

«Предвосхищать решения главы государства не стал бы, но если отталкиваться от практики последних лет, наверное, в случае участия не на уровне главы государства, такой сценарий вполне вероятен», — добавил собеседник.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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