Путин получил приглашение на саммит G20

Он отметил, что окончательное решение насчёт участия в саммите традиционно принимается ближе к датам его проведения. При этом учитывается ряд факторов, включая общую посещаемость мероприятия и наличие условий для достижения важных договоренностей. Дипломат также напомнил, что в последние годы Россию на саммитах «двадцатки» представлял министр иностранных дел.