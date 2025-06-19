Путин назвал лидера Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ

«Наши отношения с Индонезией развиваются поступательно, товарооборот растет. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и мы очень рассчитываем, даже я уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации, которая приобретает все больший и больший вес в международных делах», — заявил Владимир Путин.