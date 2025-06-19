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Путин назвал лидера Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал своего коллегу, лидера Индонезии Прабово Субианто главным гостем ПМЭФ этого года и отметил вступление Индонезии в БРИКС. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с президентом Индонезии, который находится в России с официальным визитом, сказано на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Встреча лидеров РФ и Индонезии состоялась в Санкт-Петербурге на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума в четверг.

«Наши отношения с Индонезией развиваются поступательно, товарооборот растет. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и мы очень рассчитываем, даже я уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации, которая приобретает все больший и больший вес в международных делах», — заявил Владимир Путин.

Прабово Субианто отметил, что Индонезия уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Российской Федерацией в различных отраслях.

«В первую очередь речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и о других направлениях, а также заключении двусторонних соглашений. Большое внимание уделяем работе по соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС», — сообщил президент Республики Индонезия.

Владимир Путин сообщил, что 20 июня стороны примут участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума,

«Это хорошая площадка, которая функционирует в течение уже многих лет и собирает достаточно большое количество предпринимателей и политиков со всего мира. И Вы у нас там главный гость», — подчеркнул российский лидер в разговоре с президентом Индонезии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ проведет несколько встреч и примет участие в различных мероприятиях.

XXVIII Петербургский международный экономический форум стартовал 18 июня в Санкт‑Петербурге. В этом году в мероприятии участвуют более 20 тысяч представителей из 140 стран мира.

На полях форума пройдет более 150 мероприятий. Главная тема форума в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».