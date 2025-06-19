Главы Башкирии и ДНР подписали соглашение на ПМЭФ-2025

— Башкортостан — дружественная и очень близкая, братская для жителей Донбасса республика. Поэтому логично, что выстроенная ранее совместная работа теперь дополняется возможностью сотрудничества бизнес-сообщества, предприятий. А это уже выгодное с экономической точки зрения взаимодействие, которое должно принести пользу жителям и Башкортостана, и Донецкой Народной Республики, — подчеркнул Денис Пушилин.