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Главы Башкирии и ДНР подписали соглашение на ПМЭФ-2025

Башкортостан и Донецкая Народная Республика (ДНР) укрепляют взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

Источник: Башинформ

Договорённости об этом закрепили в соглашении о намерениях по сотрудничеству и обмену опытом между Правительством Башкортостана и Правительством ДНР. Документ подписали 19 июня на площадке Петербургского международного экономического форума Глава республики Радий Хабиров и Глава ДНР Денис Пушилин.

— Башкортостан — дружественная и очень близкая, братская для жителей Донбасса республика. Поэтому логично, что выстроенная ранее совместная работа теперь дополняется возможностью сотрудничества бизнес-сообщества, предприятий. А это уже выгодное с экономической точки зрения взаимодействие, которое должно принести пользу жителям и Башкортостана, и Донецкой Народной Республики, — подчеркнул Денис Пушилин.