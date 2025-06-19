Путин, Токаев и Жапаров приедут на форум ЕАЭС в Минск, а Пашинян будет по видеосвязи

Глава МИД сообщил, что на международном форуме запланирована пленарная сессия с участием президента Беларуси Александра Лукашенко и глав зарубежных делегаций. При этом все руководители стран — членов ЕАЭС — России, Казахстана, Кыргызстана подтвердили свое личное присутствие на мероприятии. Таким образом в Минск приедут президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Только премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что принимать участие в форуме он будет по видеосвязи.