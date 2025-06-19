Путин, Токаев и Жапаров приедут на форум ЕАЭС в Минск, а Пашинян будет по видеосвязи

Стало известно, кто из мировых лидеров приедет в Минск на мероприятия ЕАЭС. Об этом министр иностранных дел Максим Рыженков рассказал БелТА.
Глава МИД сообщил, что на международном форуме запланирована пленарная сессия с участием президента Беларуси Александра Лукашенко и глав зарубежных делегаций. При этом все руководители стран — членов ЕАЭС — России, Казахстана, Кыргызстана подтвердили свое личное присутствие на мероприятии. Таким образом в Минск приедут президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Только премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что принимать участие в форуме он будет по видеосвязи.
— На пленарной сессии участники поделятся своим видением развития региона, торгово-экономических, финансовых связей в ЕАЭС и в мире, также главы государств представят свое видение текущей ситуации в мире, — сообщил Рыженков.
Кроме того, в рамках форума планируются официальные визиты в Беларусь президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Сообщалось о возможном визите президента Ирана и иранской делегации. Еще в Минске ждут делегации Монголии, ОАЭ, Никарагуа, Мьянмы.
Напомним, около десяти глав государств приедут в Минск на саммит ЕАЭС 26 и 27 июня.
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заседания ради заседаний никому не нужны.
Также белорусский лидер сказал, что умеют делать белорусы.
Между тем вице-премьер Петкевич призналась, что Лукашенко никому не дает ни уснуть, ни отдохнуть.