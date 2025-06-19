Захарова: РФ ждет извинений от RAI за призыв ударить по Кремлю

«Мы ожидаем официальных извинений от руководства телерадиокомпании RAI. Но, мне кажется, должны выступить и итальянские официальные лица, которые должны сказать, что это не норма для Италии. [Это] такая разнузданность и такая вседозволенность», — подчеркнула дипломат на брифинге, организованном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Другое дело, пост был через несколько часов удален, потому что там началась такая критика и такая борьба людей с этой чудовищной логикой, что, видимо, то ли стыдно, то ли страшно стало, то ли неприятно, и этот пост был удален, — продолжила она. — Тем не менее мы не считаем этот инцидент исчерпанным, потому что его можно квалифицировать и как уголовно наказуемое деяние, и как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности или публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма».
По словам Захаровой то, что эти экстремистские высказывания допустил представитель итальянской государственной телевизионной и радиовещательной компании, «свидетельствует о том, что ситуация свободного слова в Италии достигла действительно пугающей стадии».