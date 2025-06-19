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Глава Свердловской области Паслер вступил в предвыборную гонку

Денис Паслер подал документы для выдвижения на выборы свердловского губернатора.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер первым среди кандидатов подал в избирательную комиссию региона документы для выдвижения на выборы губернатора. Об этом сообщил корреспондент ЕАН.

«Первый кандидат представил полный пакет документов», — прокомментировала председатель избиркома Елена Клименко.

После подачи документов председатель избиркома пригласила Дениса Паслера на экскурсию по зданию, которое занимает ведомство.

Ранее на конференции «Единой России» делегаты поддержали кандидатуру Дениса Паслера для участия в досрочных выборах губернатора Свердловской области. В момент выдвижения недавно избранный секретарем регионального отделения «ЕР» врио свердловского губернатора объявил, что одним из ключевых его направлений деятельности станет воплощение народной программы партии.

Напомним, в конце марта 2025 года после отставки по собственному желанию Евгения Куйвашева президент России Владимир Путин предложил на тот момент губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область. 10 июня региональное законодательное собрание назначило досрочные выборы высшего должностного лица субъекта РФ на 14 сентября 2025 года.

Максим Филиппович.

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