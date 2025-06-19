В Казани обсудили реализацию нового закона о местном самоуправлении

В мероприятии приняли участие Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, первый заместитель Руководителя Администрации Раиса РТ — начальник Управления по работе с территориями Ильнур Гарипов, председатель Комитета Госсовета РТ по строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, руководители профильных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, подключившиеся в режиме видеоконференцсвязи.