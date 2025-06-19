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FT: рабочая программа саммита НАТО сокращена до одного заседания из-за Трампа

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Организаторы встречи лидеров государств НАТО сократили ее программу до одного пленарного заседания, чтобы избежать повторения сценария недавнего саммита Группы семи, когда президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Источник: Reuters

Как говорится в статье, рабочая программа саммита, которая изначально планировалась как трехдневная, в итоге уменьшена до одной сессии продолжительностью 2,5 часа. Она запланирована на 25 июня и будет посвящена обсуждению лидерами 32 стран альянса возможности увеличения военных расходов своих государств в 2,5 раза — с 2% ВВП до 5% ВВП — к 2032 году якобы для защиты от мнимой угрозы со стороны России.

«Решение было принято, чтобы гарантировать, что Трамп не заскучает и не уедет раньше», — сообщили газете три чиновника, осведомленные о планах подготовки встречи.

В первый день саммита 24 июня лидерам стран НАТО с супругами предстоит посетить лишь торжественный прием от имени королевской четы Нидерландов.

Программа саммита в Гааге станет самой сжатой по сравнению со всеми остальными плановыми саммитами НАТО за последние 20 лет, отмечают ветераны журналистского корпуса в Брюсселе, которые работали на всех этих встречах.

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