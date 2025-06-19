FT: рабочая программа саммита НАТО сокращена до одного заседания из-за Трампа

Как говорится в статье, рабочая программа саммита, которая изначально планировалась как трехдневная, в итоге уменьшена до одной сессии продолжительностью 2,5 часа. Она запланирована на 25 июня и будет посвящена обсуждению лидерами 32 стран альянса возможности увеличения военных расходов своих государств в 2,5 раза — с 2% ВВП до 5% ВВП — к 2032 году якобы для защиты от мнимой угрозы со стороны России.