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Токаев оценил масштабное благоустройство аллеи Мыңжылдық

Сегодня, 19 июня 2025 года, президенту Касым-Жомарту Токаеву представили ландшафтный мастер-план аллеи Мыңжылдық. Проект охватывает 942 гектара в южной части города, в районе Сарайшык, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

По данным пресс-службы Акорды, линейный парк связывает между собой жилые кварталы, социальные объекты, школы, железнодорожный вокзал, скверы и улично-дорожную сеть с пешеходными и велосипедными маршрутами.

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что одной из визитных карточек района станет привокзальный парк, в котором планируется создание игровых зон, тенистых аллей и амфитеатра.

Также известно, что в 2024 году на площади Қазақ елі высадили крупномерные деревья, установили дизайнерские люки, обновили фонари и малые архитектурные формы.

А уже в текущем году начнется первая очередь благоустройства линейного парка вдоль улиц Байтурсынова, Нурмагамбетова, Нажимеденова и проспекта Тәуелсіздік, включая прилегающие кварталы.

По словам акима, еще одним важным элементом развития города станет бульвар GreenLine — новая связующая ось одного из самых густонаселенных районов, которая будет включать велодорожки, детские и спортивные площадки, а также зоны тихого отдыха.

В заключительной части сказано, что данные проекты реализуются в соответствии с полицентричной моделью развития города, согласно которой жилье, работа, услуги и рекреация должны быть доступны в пределах короткого пути.

Ранее Токаев осмотрел в столице спортивный комплекс. Там молодые футболисты не только поделились с главой государства мечтами, но и узнали про его внука.

«Мой внук играет в футбол, голкипер», — промолвил президент с улыбкой.

После спортивного комплекса Токаев ознакомился с деятельностью теннисного центра «Даулет».