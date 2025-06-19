Трамп ответил на статью WSJ о плане атаки на Иран

Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, но сейчас не планируют его «устранять». Президент США также потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана. Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать военных для решения кризиса, возникшего после ударов Израиля по Ирану, но добавил, что терпение Вашингтона «на исходе».