WP: проверку соцсетей для получения студенческих виз ввели в США

27 мая издание Politico сообщало, что администрация Белого дома по распоряжению Госдепартамента временно поставила на паузу проведение собеседования для иностранцев, которые желают въехать в США по студенческим визам. Мера касается виз категории F, M и J. Приостановка собеседований связана с разработкой новых правил выдачи разрешений на въезд в страну. Ранее соцсети иностранцев проверялись на выборочной основе. В основном аудит назначался тем, кого подозревали в участии в протестных акциях против Израиля.