WP: проверку соцсетей для получения студенческих виз ввели в США

Мониторингом в Сети будут заниматься сотрудники госорганов, пишут «Ведомости». Чиновники оценят интересы заявителей. Если в Сети обнаружат признаки враждебного отношения к США, американской культуре, правительству, президентам, принципам страны, то в студенческой визе будет отказано.
Не выдадут визы и тем, кто выступает в защиту террористических организаций и режимов, экстремистов и других угроз нацбезопасности страны. Под запретом приглашение в США студентов, которые поддерживали антисемитские преследования или насилие.
Процедуру проверки придется проходить всем иностранцам, которые подали заявление на оформление студвиз. Обоснованием для аудита интересов въезжающих на учебу являются два указа, подписанных президентом США Дональдом Трампом. Один из них запрещает допуск в страну враждебно настроенных иностранцев, другой регламентирует меры борьбы с антисемитизмом.
Источники WP, являющиеся представителями образовательной сферы, считают, что новые правила могут существенно сократить количество въезжающих студентов, так как многих людей могут испугать новый порядок. Есть мнение, что аудит социальных сетей трансформируется в проверку политических взглядов заявителей.
27 мая издание Politico сообщало, что администрация Белого дома по распоряжению Госдепартамента временно поставила на паузу проведение собеседования для иностранцев, которые желают въехать в США по студенческим визам. Мера касается виз категории F, M и J. Приостановка собеседований связана с разработкой новых правил выдачи разрешений на въезд в страну. Ранее соцсети иностранцев проверялись на выборочной основе. В основном аудит назначался тем, кого подозревали в участии в протестных акциях против Израиля.
22 мая администрация Белого дома аннулировала аккредитацию Гарвардского университета по программе обмена студентами. Вуз пытался отстоять право приглашать иностранцев на учебу в суде. Окружной суд Массачусетса удовлетворил ходатайство университета и временно приостановил действие запрета, наложенного чиновниками Трампа.