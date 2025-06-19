Ян Лисневский: PAS провалила евроинтеграцию. Те, кто записывает всех налево и направо в «агенты Кремля», оказались самыми эффективными агентами Путина.
«С декабря 2023 года я не раз предупреждал: если евроинтеграция будет использоваться не как стратегия развития страны, а как личный электоральный ресурс партии власти, то рано или поздно символ, призванный объединять, начинает отталкивать», — написал в соцсети политолог Ян Лисневский.
"Это хорошо описал ещё Карл Маннгейм еще в 1929 году: когда идея теряет связь с действием и результатом, она превращается в идеологию, используемую для контроля, а не для прогресса.
Ровно это и произошло. Вместо реформ — эмоциональные мантры. Вместо конкретных успехов — риторика на экспорт.
И, как я предупреждал два года назад: совмещение референдума с выборами не мобилизует граждан, а переносет антирейтинг власти на саму идею европейской интеграции".
Лисневский подвёл итог «успехов» правящей PAS в деле евроинтеграции:
Поддержка ЕС упала с 62% до 45%.
В стране референдум был проигран — спасло только голосование за рубежом.
Евроинтеграция стала восприниматься как лозунг партии, а не как стратегическая цель нации.
«В политологии это известно, как эффект ассоциативной дискредитации — когда из-за чрезмерного политического давления символ начинает ассоциироваться не с надеждой, а с разочарованием и ненавистью», — замечает политолог.
Лисневский цитирует мнение румынского политолога Дана Дунгачиу: именно PAS — те, кто записывал всех налево и направо в «агенты Кремля» оказались самыми эффективными агентами Путина, пишет rusputnikmd_2.
«Главная угроза евроинтеграции — не оппоненты власти. А власть, которая не умеет управлять доверием, — пишет Лисневский. — Евроинтеграция — это не культ. Это работа. И если её заменить риторикой — рано или поздно идея перестаёт вдохновлять. Начинает раздражать. А потом — отторгаться».
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