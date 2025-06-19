Молдаван пугают российскими военными перед выборами, считает эксперт

ТИРАСПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС), понимая, что может утратить своё большинство на предстоящих в сентябре парламентских выборах, пугает население российскими военными, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Ранее зампред ПДС Дойна Герман заявила, если на выборах в Молдавии победит не правящая партия, на второй день в аэропорту Кишинёва приземлится российский военный самолет.
«Понимая, что шансы у партии ПДС победить на предстоящих парламентских выборах невелики, функционеры прибегают к примитивному запугиванию избирателей неким возвратом в темные времена в случае своего поражения», — сказал Шорников.
Эксперт напомнил, что население в Молдавии на системном уровне подвергается усиленной антироссийской обработке на протяжении уже многих лет. «Было бы наивным полагать, что фантазии про военный самолет — это обычная выдумка недалекой депутатши. Если мы сопоставим высказывания представителей власти и той части общественности, которой позволяют говорить публично, мы увидим, что против России ведется продуманная информационная кампания», — сказал Шорников.
По его словам, посыл о том, что русскоязычные в Молдавии являются антиевропейской партией транслируется даже по оппозиционным СМИ. «В итоге тезис о том, что в обществе есть “некачественная этническая часть”, культурно связанная с Россией, закрепляется в сознании», — отметил собеседник агентства.
По его мнению, не случайны в Молдавии мультики для детей про депортации молдаван в Сибирь, брезгливое и публичное игнорирование русского языка местными чиновниками, постоянные утверждения президента Майи Санду, что Россия хочет напасть на Молдавию. «Вот и сейчас они самый благополучный период молдавской истории, которое ассоциируется с Советским Союзом, назвали “темными временами”, и эти времена якобы вернутся вместе с российским военным самолетом», — сказал эксперт.
По его мнению, надо давать себе отчет, что все эти манипуляции с общественным сознанием проводят мастера гибридных войн. «Они давно отработали эти технологии в европейских странах и продолжают их совершенствовать в Прибалтике, в Закавказье, по всему периметру российских границ. Правда, в молдавских условиях эти технологии работают плохо, взрослых и пожилых людей невозможно убедить, что Россия — враг. А вот у молодежи иммунитет к русофобии может оказаться ослаблен, в этом опасность», — подчеркнул Шорников.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.