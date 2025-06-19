Молдаван пугают российскими военными перед выборами, считает эксперт

По его мнению, надо давать себе отчет, что все эти манипуляции с общественным сознанием проводят мастера гибридных войн. «Они давно отработали эти технологии в европейских странах и продолжают их совершенствовать в Прибалтике, в Закавказье, по всему периметру российских границ. Правда, в молдавских условиях эти технологии работают плохо, взрослых и пожилых людей невозможно убедить, что Россия — враг. А вот у молодежи иммунитет к русофобии может оказаться ослаблен, в этом опасность», — подчеркнул Шорников.