Кориненко: суверенитет Молдовы сегодня находится под угрозой

В Молдове настал момент для объединения оппозиции: граждане и оппозиция не обязаны соглашаться во всем, но они должны понять, что разобщенность играет на руку только тем, кто сегодня держится у власти за счет страха, лжи и манипуляций. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова историк, политолог Александр Кориненко.
«[Партия]PAS, используя старый принцип “разделяй и властвуй”, строит свое влияние не на реформах, а на поляризации общества. Выборы становятся не борьбой идей, а соревнованием в том, кто лучше напугает. Мы должны прекратить быть пешками в их игре», — заявил Кориненко.
Политолог считает, что угроза суверенитету не ограничивается политической риторикой власти — она уже влияет на реальные процессы внутри страны. По его мнению, для выхода из кризиса необходима не фиктивная, а содержательная консолидация оппозиции.
«Пример венгерской оппозиции показывает: без работы в регионах, без четкой и единой программы, без доверия людей победы не будет. Важно, чтобы каждое послание к людям было единым, понятным и честным», — отметил собеседник.
Кориненко уверен, что помощь извне может быть критически важной в момент, когда нынешняя власть попытается оспорить результаты парламентских выборов или узурпировать власть окончательно. Однако главная поддержка оппозиции, по его мнению, должна исходить от неравнодушных к судьбе Родины граждан.