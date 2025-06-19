Кориненко: суверенитет Молдовы сегодня находится под угрозой

В Молдове настал момент для объединения оппозиции: граждане и оппозиция не обязаны соглашаться во всем, но они должны понять, что разобщенность играет на руку только тем, кто сегодня держится у власти за счет страха, лжи и манипуляций. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова историк, политолог Александр Кориненко.