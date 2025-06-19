МИД Казахстана обратился к согражданам в Иране и Израиле

АСТАНА, 19 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Казахстана призвало граждан республики в Иране и Израиле соблюдать повышенные меры безопасности.
«В связи с высокой угрозой дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, министерство иностранных дел Республики Казахстан призывает граждан Казахстана, находящихся в Исламской Республике Иран и Государстве Израиль, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность», — говорится, а сообщении.
Дипломаты также напомнили о необходимости «следовать всем мерам безопасности, предпринимаемым властями данных стран», и оставаться на связи с диппредставительствами Казахстана.
«Сообщаем, что все дипломатические учреждения Республики Казахстан в столицах указанных государств (Тегеран и Тель-Авив), а также в городах Горган и Бандер-Аббас продолжают работу в штатном режиме и оказывают всестороннюю поддержку соотечественникам», — добавили в ведомстве.
В МИДе назвали номер линий экстренной связи и адреса диппредставительств.
Посольство Казахстана в Иране (г. Тегеран): +98 21 2256 5933 (дежурный Посольства); +98 936 208 4672 (мобильный телефон, Whatsapp); Адрес: г. Тегеран, Даррус, ул. Хедаят, № 83.
Генеральное консульство Казахстан в Горгане: +98 912 298 0350 (мобильный телефон); +98 173 252 0443 (рабочий телефон); +7 701 771 34 01 (Whatsapp); Адрес: г. Горган, ул. Едалат-97, аллея Мина.
Консульство Казахстана в Бандер-Аббасе: +98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp); Адрес: г. Бандер Аббас, ул. Фаджр, Вальфаджр-1, дом 7.
Посольство в Израиле (Тель-Авив): +972 (3) 503 78 85 (дежурный Посольства); +972 53 631 52 13 (мобильный телефон, Whatsapp); + 972 55 273 38 13 (мобильный телефон, Whatsapp); + 7 700 111 31 96 (Whatsapp); Адрес: г. Тель-Авив, ул. Аяркон, здание 52A.
Министерство иностранных дел: +7 7172 72 05 00; Адрес: г. Астана, ул. Д. Конаева, 31.