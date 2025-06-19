МИД Казахстана обратился к согражданам в Иране и Израиле

«Сообщаем, что все дипломатические учреждения Республики Казахстан в столицах указанных государств (Тегеран и Тель-Авив), а также в городах Горган и Бандер-Аббас продолжают работу в штатном режиме и оказывают всестороннюю поддержку соотечественникам», — добавили в ведомстве.