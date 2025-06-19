Офис военного атташе Ирана впервые открыт в Минске

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Военный атташе при посольстве Ирана Али Таваколи аккредитован в Беларуси, сообщили в четверг в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.
В Минобороны уточнили, что аккредитационную встречу с иранским атташе провел начальник Департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
В ходе мероприятия обсуждались перспективы развития сотрудничества Беларуси и Ирана в военной сфере. На встрече состоялся и обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.
«Офис военного атташе Ирана в Минске открыт впервые», — акцентировали внимание в пресс-службе Минобороны Беларуси.
Ранее в начале марта текущего года белорусскую столицу с официальным визитом посещал министр обороны и поддержки Вооруженных Сил Ирана Азиз Насирзаде.
Белорусская сторона также рассчитывает, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Беларусь с официальным визитом и примет участие в саммитах ЕАЭС.